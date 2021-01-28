Москва, , 10:20 — REGNUM В 2021 году действительно стоит ждать некоторого подорожания техники, в том числе и бытовой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил председатель регионального отделения «Партии Роста» в Приморском крае, предприниматель Кирилл Батанов. Так он прокомментировал новость о том, что электроника может подорожать до 50% из-за мирового дефицита полупроводниковых микросхем,

«Дефицит у мировых производителей, типа Samsung, безусловно, скажется. Насколько я знаю, мощности всех основных производителей загружены на 100%, и они уже перестали давать скидки от объемов крупным клиентам, — сказал Батанов. — Спрос на ноутбуки и гаджеты в период пандемии вырос. Многие автопроизводители стали использовать больше электроники в автомобилях. И естественным образом спрос, превышающий предложение, рождает более высокую цену на некотором промежутке времени. Затем более высокая маржа привлекает инвестиции в расширение производства, предложение увеличивается и цена падает. Так что, действительно, стоит ожидать роста цен на электронику. В части бытовой техники тоже можно ожидать какого-то роста».

Как подчеркнул Батанова, некоторые автопроизводители даже снизили производственные планы из-за этого дефицита.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что подорожание российской техники и электроники предсказуемо по причине задержек с импортными комплектующими.

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