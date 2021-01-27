Москва, , 21:48 — REGNUM Предприятия общественного питания в Москве смогут вернуться к работе в обычном режиме в ближайшие два-три месяца. Об этом заявил 27 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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По его словам, наибольшее отставания от показателей прошлого года сегодня наблюдается в отраслях, связанных с общепитом, культурно-массовыми мероприятиями, сферами развлечения и туризма.

«Мы рассчитываем, что в ближайшие два-три месяца постепенно, шаг за шагом, эти отрасли будут возвращаться к своей нормальной жизни, к своему нормальному функционированию», — сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия-24».

Заместитель мэра также отметил, что в связи с постепенным возвращением сотрудников предприятий Москвы с удалённой работы к обычному режиму следует ожидать роста пассажиропотока и дополнительного спроса на услуги ресторанов, кафе и прочих заведений.

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