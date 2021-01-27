Москва, , 20:51 — REGNUM Власти российских регионов представят в правительство отчёты о соблюдении участниками продовольственного рынка соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. Об этом сообщили 27 января в пресс-службе Минпромторга.

«Региональным властям было поручено обеспечить максимальное присоединение к соглашениям местных хозяйствующих субъектов, в том числе производителей, дистрибьюторов и розницы, и контролировать выполнение их условий. В ближайшее время все регионы должны будут отчитаться о выполнении этого поручения», — говорится в сообщении.

Напомним, правительство России в середине декабря минувшего года объявило о принятии комплекса мер в связи с ростом цен на продовольствие в стране. В частности, Минсельхоз и Минпромторг заключили соглашения с крупнейшими торговыми сетями и производителями о снижении и удержании цен на подсолнечное масло и сахар до конца I квартала 2021 года.

В соответствии с договорённостями предельная оптовая цена на сахар должна составлять 36 рублей, розничная цена — 46 рублей за килограмм. Цены на подсолнечное масло должны быть удержаны на уровне 95 рублей и 110 рублей за литр соответственно.

Ранее сегодня Росстат сообщил, что на неделе с 19 по 25 января потребительские цены на подсолнечное масло снизились в среднем по стране на 0,1% впервые с момента заключения соглашения с участниками рынка.

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