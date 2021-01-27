Москва, , 18:32 — REGNUM Жители РФ стремятся обезопасить свои сбережения и поэтому переводят их в наличность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал новость о том, что в конце 2020 года население РФ начало активно наращивать запасы иностранной валюты.

«Объём наличности может расти прежде всего из-за недоверия населения к банкам. Это характерно в кризисные годы. Люди стремятся обезопасить свои сбережения, снимая наличность. Сейчас панические настроения из-за коронавируса заметно уменьшились, поэтому доверие к банковской системе будет восстанавливаться. Не думаю, что объём наличных денег будет расти и дальше. Рост наличности, если он связан не со сбережениями, а с активными покупками, может быть чреват инфляционным давлением», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что население РФ продолжит считать покупку валюты актуальной, если увидит, что риски ослабления рубля по-прежнему высоки.

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