Подгорица, , 15:49 — REGNUM Информация о том, что существует опасность закрытия теплоэлектростанции в Черногории, обеспокоила жителей города Плевля.

По оценке главы муниципалитета Игоря Голубовича, почти три тысячи рабочих потеряют работу, но это также повлечет за собой новые экологические проблемы.

Окончательная остановка ТЭЦ приведет к обострению ключевых проблем региона, поэтому необходимо приложить усилия для преодоления существующих административных барьеров, из-за которых работа электростанции находится под угрозой, сказал Голубович в заявлении для RTCG.