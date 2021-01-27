Давос, Швейцария, , 15:24 — REGNUM Плоды четвёртой промышленной революции, которые заключаются в применении искусственного интеллекта и автоматизации и роботизации, порождает структурные изменения. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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«Пандемия коронавируса значительно ускорила такие разработки и их внедрение. Однако этот процесс порождает и новые структурные изменения. Прежде всего, имею в виду рынок труда. На рынке труда без эффективных действий государства множество людей рискуют остаться без работы. Причём зачастую это так называемый средний класс — а это что это такое? Это основа любого современного общества», — заявил Путин.