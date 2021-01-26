Москва, , 15:33 — REGNUM Сотрудничество Белоруссии и России удалось сохранить на фоне вызова эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 января заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на переговорах с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Москве.

«Успешный запуск Белорусской АЭС — это крупнейший интеграционный проект десятилетия на выгодных для обеих сторон условиях. Пока работа идёт по первому энергоблока, впереди ещё пуск второго энергоблока. Работы для строителей, для атомщиков предстоит немало», — заявил Головченко.

Он отметил, что несмотря на внешние шоки, объёмы товарооборота между РФ и Белоруссией в целом удалось сохранить.

Кроме того, достигнуты системные договорённости по участию промышленной продукции Союзного государства в государственных и муниципальных закупках.

«Решены вопросы, возникавшие по выпуску белорусской сельскохозяйственной продукции на российский рынок», — добавил Головенко.