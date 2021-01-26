Москва, , 15:21 — REGNUM Сообщениям японского агентства Rimjingang о том, что в КНДР стали преследовать за просмотр южнокорейских фильмов и сериалов, можно доверять, так как власти Северной Кореи справедливо полагают, что проникновение в КНДР информации из внешнего мира действительно является опасным для политической стабильности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил профессор Сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков.

«В своё время, в шестидесятые и семидесятые, руководители КНДР закрывали страну от сведений из Советского Союза и Восточной Европы, потому что тогда именно СССР казался многим из простых корейцев привлекательной альтернативой. Сейчас главное беспокойство для них создаёт проникновение информации из Южной Кореи, — сказал Ланьков. — Ким Чен Ын сам долго жил за границей и понимает, какой эффект может такая информация произвести на умы простонародья. Он с первого же дня после прихода к власти в декабре 2011 года последовательно проводит линию на закрытие страны, так что в этом контексте документам Rimjingang я склонен доверять».

Однако, как подчеркнул Ланьков, если в Северной Корее объявляют, что за что-то будут расстреливать, то это не означает, что казнить на самом деле будут. Скорее это следует рассматривать как угрозу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков объяснил, ведется ли в КНДР борьба с просмотром иностранной кинопродукции.

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