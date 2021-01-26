Лондон, , 15:01 — REGNUM Британский автопроизводитель TVR Sports Cars возвращается на авторынок со своей новой моделью Griffith. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru

Первые модели TVR Griffith появятся в продаже в 2022 году. В ближайшее время компания приступит к реконструкции предприятия. На эти цели автопроизводитель получит новый заем.

По мнению руководства TVR Sports, Griffith является автомобилем, который приведет предприятие к возрождению. Стоит отметить, что концепт авто был представлен на Goodwood Revival еще в 2017 году.

Автомобиль будет приводить в движение пятилитровый мотор Cosworth V8 максимальной производительностью 400 «лошадей». Силовой агрегат сочетается с шестискоростной «механикой».

До «сотни» авто разгоняется менее чем четыре секунды. При этом его максимальная скорость равна 322 км/ч.

Напомним, в прошлом году в Великобритании реализация новых машин сократилась до уровня 1992 года и составила 1,63 млн единиц. Это на 29% меньше, чем в 2019 году.

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