Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM Петербургу удалось исполнить планы по национальным проектам почти на 100% в прошлом году. Об этом 26 января сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Невская ратуша», одна из резиденций правительства Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Выступивший на заседании городского правительства глава комитета финансов Алексей Корабельников уточнил, что в 2020 году на эти цели из бюджета было направлено порядка 26,5 млрд рублей.

«Средний процент исполнения составил 99,5%, что, по неофициальной информации Минфина России, позволило Санкт-Петербургу войти в тройку лидеров по этому показателю среди всех субъектов Российской Федерации», — сказал он.

Лучше всего — на 100% — были исполнены в Петербурге национальные проекты «Экология», «Культура» и «Производительность труда и поддержка занятости». На 99,9% исполнены проекты «Образование», «Цифровая экономика» и «Малое и среднее предпринимательство». Хуже всего показатель у «Международной кооперации и экспорта» — 95,9%. Проект «Жилье и городская среда» был выполнен на 99,4%, «Демография» — на 99,3%, а «Здравоохранение» — на 99,6%.

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