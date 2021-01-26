Екатеринбург, , 11:47 — REGNUM Долгосрочный контракт на поставку титановой продукции заключили российская корпорация «ВСМПО-Ависма» и американский производитель самолётов Boeing. Об этом сообщает 26 января пресс-служба корпорации.

По условиям договора российское предприятие будет поставлять компании Boeing и ее поставщикам титановые поковки. Они нужны для изготовления гражданских самолетов различных моделей 787 Dreamliner, 777, 767 и 737.

Механическую обработку продукции в основном будет проводить совместное предприятие Ural Boeing Manufacturing (UBM) в Верхней Салде (Свердловская область). В рамках отдельного контракта, подписанного ранее, продолжатся поставки титанового проката.

Генеральный директор «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Осипов подчеркнул, что новый договор отражает приверженность предприятия долгосрочным отношениям с Boeing. Компании сотрудничают уже более 20 лет.