Москва, , 10:40 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) начала контролировать стоимость социально значимых продуктов питания. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в крупной пищевой компании.

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По словам собеседника издания, сотрудники налоговых органов начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары и отдельные виды социально значимых продуктов питания первой необходимости до конца 2021 года, чего ранее не делали. В их числе мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и прочие товары.

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Как следует из сообщения от ФНС, поступившего на прошлой неделе, налоговые органы могут обращаться по этому поводу как к поставщикам, так и в торговые сети.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, предприниматель Николай Пальченко заявил о необходимости более чёткого механизма контроля за ценами на некоторые продукты питания. По его словам, для социально значимых товаров/услуг в эти механизмы обязательно должен быть встроен общественный (гражданский) контроль. Он подчеркнул, что нужны чёткие принципы отнесения цены к законной/незаконной.