Джакарта, , 10:37 — REGNUM В министерстве национального планирования развития Индонезии рассказали о потенциале применения экономики замкнутого цикла в пяти промышленных секторах для увеличения валового внутреннего продукта (ВВП) на 642 трлн индонезийских рупий ($45 млрд), сообщает Antara.

Исследование, проведенное совместно с ПРООН в Индонезии, фокусируется на пяти основных секторах, а именно на производстве продуктов питания и напитков, текстиле, оптовой и розничной торговле (с упором на пластиковую упаковку), строительстве и электронике.

Согласно результатам исследования, реализация концепции экономики замкнутого цикла в этих пяти секторах может создать около 4,4 млн рабочих мест к 2030 году.

В этих пяти секторах экономики занято более 43 млн рабочих. Если там будет внедрена экономика замкнутого цикла, то ВВП Индонезии может вырасти на 642 трлн индонезийских рупий ($45 млрд).

Экономика замкнутого цикла могла бы помочь Индонезии также добиться сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии поручил национальному совету по народонаселению и планированию семьи возглавить чрезвычайную программу по искоренению задержки роста у детей.

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