Сухум, , 09:56 — REGNUM На территории Абхазии в ходе рейдовых мероприятий в течение суток правоохранители выявили и обесточили 37 незаконных ферм по добыче криптовалюты. Об этом 25 января сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

По данным министерства, майниг-объекты обнаружили в Сухумском, Гудаутском, Гулрыпшском и Очамчырском районах. Фермы находили на территории частных домовладений, чайной фабрики, авторемонтного завода, банкетного зала, рынка, конноспортивного клуба, молокозавода и рыбного хозяйства. Также работающее оборудование для майнига находили в гаражах и в лесу.

«Общая мощность отключенных от энергосетей устройств за сутки составила порядка 23 мегаватт», — сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, в Абхазии осенью 2020 года начался дефицит электроэнергии. В распределительной компании «Черноморэнерго» заявили, что это связано с ростом количества ферм для майнинга в республике. Президент республики Аслан Бжания запретил этот вид деятельности. 25 января по его инициативе в парламент был внесён законопроект, который предусматривает многократное увеличение штрафов за майниг и конфискацию оборудования для добычи криптовалют.

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