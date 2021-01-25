Москва, , 21:03 — REGNUM В Москве наиболее востребованными специалистами на рынке труда являются специалисты по кибербезопасности, разработчики программного обеспечения, а также финансисты и промышленные альпинисты. Об этом 25 января сообщает телеграм-канал «Экономика Москвы».

Авторы канала приводят данные Аналитического центра Москвы, по которым самыми востребованными «являются специалисты по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных и кибербезопасности».

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Кроме того, в Москве требуются врачи общей практики, эксперты в области финансов и страхования. Также столичные работодатели традиционно нуждаются в промышленных альпинистах, каменщиках, диспетчерах и технологах.

«Самый высокий спрос на рынке труда зафиксирован в строительной сфере: на 20 тыс. вакансий приходится только 5,6 тыс. соискателей», — информирует канал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области численность граждан, признанных безработными в 2020 году, составила 22 тыс. 808 человек (350% от уровня 2019 года). Наибольшую потребность работодатели испытывают в швеях, водителях автомобиля, овощеводах, поварах, трактористах-машинистах, электромонтерах.

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