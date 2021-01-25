Москва, , 17:46 — REGNUM Хотя доля доллара США в валютных резервах по-прежнему занимает первое место в мире, ее снижение в последние годы вполне очевидно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

«Страны полны решимости продолжать диверсифицировать свои валютные резервы, — сказала Степанова. — В последние годы многие члены G20, такие как Китай, Франция, Германия и Россия, сократили использование долларов США в торговых сделках, что позволило им проводить более сбалансированную внешнеторговую и валютную политику. Это отражает ослабление доверия стран к доллару США. Торговые разногласия США с другими странами, угроза ввода санкций и ограничений США против Китая, России, Европы еще больше ускорят программы дедолларизации большинства стран».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала о глобальной тенденции к дедолларизации.

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