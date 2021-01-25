Пекин, , 17:36 — REGNUM Пандемия коронавируса вызвала во всём мире наихудший экономический спад со времен Второй мировой войны, заявил 25 января на Всемирном экономическом форуме председатель КНР Си Цзиньпин.

По его словам, самой важной задачей сейчас станет усиление координации макроэкономической политики.

«Сегодня человечество столкнулось с самым серьезным экономическим спадом с конца Второй мировой войны», — сказал Си Цзиньпин.

При этом председатель КНР отметил, что страны вложили триллионные суммы в меры поддержки экономики, но мировая экономическая ситуация не стала от этого стабильной.

Кроме того, Си Цзиньпин напомнил, что Китай в этих условиях оказывает активную помощь другим государствам в борьбе с пандемией коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: COVID-19: испытание национальных правительств и центробанков на прочность