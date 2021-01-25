Нур-Султан, , 13:15 — REGNUM Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9% годовых с процентным коридором в один процентный пункт. Об этом сообщили 25 января в пресс-службе финансового регулятора.

Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10%, по и изъятию ликвидности — 8%. В Нацбанке сообщили, что решение принято для возвращения инфляции к целевым показателям в 4−6%.

Отмечается, что в Казахстане увеличились риски роста цен на продовольственные и непродовольственные товары. Кроме того, сохраняется неопределенность, связанная с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года инфляция в Казахстане составила 7,5%. Цены производителей на продукцию сельского хозяйства выросли на 15,3%.

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