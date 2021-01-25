Дзержинск, Нижегородская область, , 12:55 — REGNUM В полицию обратилась 67-летняя жительница города Дзержинска, у которой мошенники похитили с банковского счета более 340 тысяч рублей. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

По словам пострадавшей пенсионерки, ранее ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из крупных банков, и заявил о том, что на ее имя пытаются оформить кредит.

Для решения «возникшей проблемы» звонивший порекомендовал женщине оформить этот займ и перевести деньги на якобы безопасный счет.

Доверившись аферистам, женщина проводила денежные операции в трех разных банках и переводила деньги на счета злоумышленников.

Аналогичный случай произошел в Тоншаевском районе, где жительница поселка Буреполом пожаловалась полицейским на то, что неизвестные лжебанкиры завладели принадлежавшими ей деньгами.

По словам потерпевшей, позвонивший ей мужчина сообщил, что на женщину пытаются оформить займ в банке, и для того, чтобы отменить его необходимо оформить заявку через онлайн-приложение банка в разделе кредиты.

Ранее женщина слышала о подобных способах мошенничества, но забыв о мерах финансовой безопасности, она назвала полные реквизиты своей банковской карты и выполнила все рекомендации незнакомца.

В итоге мошенники украли у нее 107 тысяч рублей.

По этим преступлениям полиция возбудила уголовные дела по статье «Мошенничество». Если злоумышленников удастся вычислить и поймать, то им грозит до шести лет тюрьмы.