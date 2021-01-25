Варшава, , 09:18 — REGNUM С 25 января вступает в силу решение LOT Polish Airlines о приостановлении авиасообщения Варшавы и некоторых европейских городов. Изменения в расписании будут действовать до конца февраля. Об этом передает Polskie Radio 24.

Запрет распространяется на рейсы из польской столицы в Дюссельдорф (Германия), Люксембург (Люксембург), Милан (Италия) и Вену (Австрия).

Кроме того, значительно сократится количество рейсов из Варшавы в другие европейские города: в Вильнюс (Литва) — с 11 до 7 рейсов в неделю, в Цюрих (Швейцария) — с 8 до 5 рейсов в неделю, в Стокгольм (Швеция) — с 7 до 6 рейсов в неделю, в Париж (Франция), Амстердам (Нидерланды) и Копенгаген (Дания) — с 7 до 5 рейсов в неделю, в Женеву (Швейцария) и Бухарест (Румыния) — с 6 до 5 рейсов в неделю, в Софию (Болгария) — с 5 до 4 рейсов в неделю.

Пассажирам отмененных рейсов предлагается либо выбор новой даты полета и безвозмездная замена ранее приобретенного билета на новый, либо возврат денег за билет.

Другие европейские авиакомпании также сокращают свои рейсы, в том числе самые крупные, например, Lufthansa и British Airways.