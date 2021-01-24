Пекин, , 15:21 — REGNUM Саудовская Аравия в 2020 году обогнала Российскую Федерация по объему поставок нефти в Китайскую Народную Республику. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что импорт нефти в Китай в 2020 году вырос на 2% по сравнению с 2019 годом.

При этом доля России в импорте нефти в Китай оказалась ниже, чем доля Саудовской Аравии. На третьем месте оказался Ирак.

Напомним, что в Китае сосредоточены колоссальные производственные мощности, в том числе и заводы большинства транснациональных корпорацией. Китае потребляет огромное количество ресурсов, в том числе и нефти.