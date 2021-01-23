Баку, , 16:47 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о мерах совершенствования управления Госнефтекомпанией республики (SOCAR), создав наблюдательный совет. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Ильхам Алиев President.az

Отмечается, что соответствующее решение было принято для повышения эффективности SOCAR и совершенствования управления ею с учетом современных стандартов корпоративного управления.

Наблюдательный совет будет состоять из семи человек, назначаемых на должность и освобождаемых от неё президентом республики. Председателем назначен министр экономики страны Микаил Джаббаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в нефтяной компании SOCAR Trading заявили о планах закупить два миллионы тонн нефти, добытой малазийской компании Petronas в Туркмении.

Компания SOCAR стала победителем тендера Petronas на покупку сырья из нефтяных залежей Киянлы. Срок договора — два года с возможностью продления.

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