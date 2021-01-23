Баку, 23 января 2021, 16:47 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о мерах совершенствования управления Госнефтекомпанией республики (SOCAR), создав наблюдательный совет. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев
President.az

Отмечается, что соответствующее решение было принято для повышения эффективности SOCAR и совершенствования управления ею с учетом современных стандартов корпоративного управления.

Наблюдательный совет будет состоять из семи человек, назначаемых на должность и освобождаемых от неё президентом республики. Председателем назначен министр экономики страны Микаил Джаббаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в нефтяной компании SOCAR Trading заявили о планах закупить два миллионы тонн нефти, добытой малазийской компании Petronas в Туркмении.

Компания SOCAR стала победителем тендера Petronas на покупку сырья из нефтяных залежей Киянлы. Срок договора — два года с возможностью продления.

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