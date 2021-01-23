История вопроса

Материалы, новости и интервью об актуальных аспектах отношений России и Киргизии.



Киргизия не имеет общих границ с Россией, но, являясь соседом Казахстана, стала участником ЕАЭС в 2015 году. Киргизия серьезно зависит от России в экономическом, военно-техническом и политическом плане.



Российско-киргизские отношения сложно назвать отношениями равных партнеров. Бишкек привык играть роль просящего, не предлагая ничего взамен.

