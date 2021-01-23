Бишкек, 23 января 2021, 10:58 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России готова к модернизации налоговой системы Киргизии. Об этом сообщили в киргизской государственной налоговой службе (ГНС).
Развитие налогового администрирования обсудили председатель ГНС Кабыл Абдалиев и заместитель главы ФНС России Дмитрий Вольвач. Представитель российского ведомства заявил о готовности к началу реализации проекта.
По итогам переговоров стороны договорились о проведении встреч в очном режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, Международная ассоциация развития планирует предоставить Киргизии $35 млн на модернизацию системы налогового администрирования.