Нижний Новгород, , 20:05 — REGNUM По итогам января-ноября 2020 года в Приволжском федеральном округе индекс промышленного производства снизился на 3,8% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Рост производства наблюдается лишь в трёх регионах Поволжья, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Нижегородстата.

Так, максимальный рост промпроизводства зафиксирован в Пензенской области — 10,2%, также увеличение показателя отмечено в Саратовской области — на 2,2% и в Мордовии — на 1,5%. В остальных регионах уровень промпроизводства снизился.

Наиболее значительный спад произошел в Марий Эл — он составил 8,9%, на 8,1% рухнул показатель в Нижегородской области, на 7,1% — в Удмуртии, на 4,6% — в Самарской области, на 4,5% — в Ульяновской области, на 4,3% — в Оренбургской области.

В Татарии падение составило 3,9% от уровня января-ноября прошлого года, в Пермском крае — 3,4%, в Башкирии — 2,8%.

Менее чем на 1% снизился объем производства в Чувашии — на 0,8% и Кировской области — на 0,5%.

Отметим, что по сравнению с показателем января-октября текущего года падение индекса промпроизводства замедлилось на 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-ноября текущего года инфляция в Приволжском федеральном округе составила 4,44% при сравнении с показателем декабря 2019 года. По сравнению с октябрьским уровнем рост цен на все товары и услуги в округе в среднем составил 0,8%.

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