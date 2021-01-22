Москва, , 16:42 — REGNUM В будущем в России могут наблюдаться ещё небольшие подъёмы заболеваемости коронавирусом, несмотря на общее снижение масштабов эпидемии. Об этом 22 января заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

«Циркуляция коронавируса среди населения — она ещё продолжается. Возможно, не столь активно, потому что уменьшается число восприимчивых индивидуумов либо вследствие перенесенного заболевания, либо уже в результате вакцинации. Но всё-таки мы должны продолжать соблюдать все те меры предосторожности», — заявила Пшеничная.

В то же время она подтвердила, что наблюдается тенденция к снижению заболеваемости, которая наметилась с начала января 2021 года.

«Это позволяет осторожно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом, но, я думаю, что мы ещё будем видеть и небольшие подъёмы, сменяющиеся спадами, потому говорить о том, что мы победили, очень рано», — указала она.