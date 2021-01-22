Москва, , 15:45 — REGNUM С момента выхода модели Duster на российский рынок в марте 2012 года дилеры Renault продали в РФ 450 тыс. таких авто. Об этом сообщает пресс-служба французской компании.

На данный момент переднеприводная версия Duster с «механикой» продаётся в России за 912 тыс. рублей. При этом 90% покупателей этой модели выбирают версии с интеллектуальной системой привода ALL Mode-4×4-I. Эта версия авто может ездить в режиме 4×4 Lock на скорости до 80 км/ч.

Кроме того, поклонники модели Duster чаще покупают версии с механическими коробками передач — более 86%. Также увеличивается спрос покупателей на машины с мотором 1,5 dCi производительностью 109 л. с. — их доля составляет 20% от всех проданных моделей Duster.

Стоит также отметить, что всего по итогам прошлого года дилеры Renault реализовали в России 31 640 автомобилей Duster — на 19% меньше показателя 2019 года.

Ранее стало известно, что компания Renault планирует 11 февраля нынешнего года вывести на российский авторынок Duster нового поколения. Официальная премьера модели состоится в онлайн-формате. Производиться новинка будет на московском автозаводе компании.

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