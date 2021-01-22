Москва, , 15:35 — REGNUM Возможные санкции против России, которые могут ввести после того, как демократ Джо Байден стал президентом США, не сильно «утащат» вниз показатель российского ВВП, так как он зависит далеко не только от экспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

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«Внутренний спрос на производимые товары в России есть, и его объёмы не могут быть чрезмерно динамичными, — сказал Ковригин. — Показатель объёмов спроса в экономике — весьма консервативный показатель. Конечно, его уровень тоже оставляет желать лучшего, но здесь уже играет роль ограничитель — платёжеспособность населения и бизнес-структур».

Как пояснил Ковригин, для того, чтобы обеспечить рост экономики правительству РФ необходимо наряду с выстраиванием предсказуемых отношений со странами Запада обеспечивать рост внутреннего спроса.

«Для этого нужно и дальше развивать условия для предпринимательства: проводить дебюрократизацию, переносить часть налоговой нагрузки с косвенных налогов на прямые, снижать неналоговые платежи бизнеса. Эти меры обеспечат развитие предпринимательства, а значит — создание новых рабочих мест и рост платёжеспособного спроса», — считает Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист объяснил, что геополитически Россия после победы на выборах президента Америки демократа Джозефа Байдена оказалась в намного более предсказуемом пространстве.

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