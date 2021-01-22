Москва, 22 января 2021, 14:54 — REGNUM Судно снабжения «Балтийский исследователь» взяло курс на порт Мукран (Германия), где хранятся трубы для газопровода «Северный поток — 2», свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic.
Судно покинуло порт Мукран 13 января и направилось к предполагаемой точке продолжения газопровода. «Балтийский исследователь» девять дней находился в Балтийском море, южнее острова Борнхольм.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января из Ростока в порт немецкий порт Висмар выплыло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое также должно заниматься достройкой «Северного потока — 2».
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