Москва, , 14:43 — REGNUM Для того, чтобы цены на картофель в РФ резко не взлетали вверх, нужно открыть возможности импорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января заявил член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста», учредитель ООО «Центр профессионального образования «Развитие» Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал новость о том, что Картофельный союз предложил торговым сетям снизить требования для продукции и начать продавать картофель малого размера.

«Данные предложения еще более усугубляют ситуацию, поскольку делают нормой практику снижения цены за счет ухудшения качества продукции, — сказал Мурзаев. — Этого категорически нельзя допускать. В противном случае так можно узаконить, к примеру, осетрину второй свежести или и вовсе продажу товаров с вышедшим сроком годности! Что касается ажиотажа с картошкой, то абсолютно не ясна его природа. Вроде бы в прошлом году был нормальный урожай. Никто не говорил о дефиците. Но даже если урожай плохой, это не повод для того, что бы узаконивать продажу некондиции и гнилья».

Эксперт призвал не забывать, что несколько лет назад возникла ситуация, когда из-за жаркого лета был неурожай корнеплодов и цены на картофель стали резко идти вверх.

«Тогда легко и быстро нашли выход: завезли нужный объем корнеплодов из Египта. Там почему-то с урожаем все было нормально. Поэтому выход из ситуации, если вдруг возникнет дефицит картошки, очевиден: открыть возможности для ввоза импорта, — сказал Мурзаев. — Отменить ввозной НДС, пошлины, если они есть, предложить льготные кредиты для российских компаний, закупающих картошку за рубежом. Это как минимум. И все наладится даже без осетрины второй свежести».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее идею Картофельного союза поддержали экономисты Михаил Делягин и Светлана Солянникова.

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