Варшава, , 13:15 — REGNUM Жителям Польши следует положить все наличные сбережения в банки. Об этом сообщил 21 января министр финансов Польши Тадеуш Косьцинский в эфире радио Jedynka. Он это пояснил экономической целесообразностью для польской экономики.

«Мы постоянно боремся с тем, чтобы жители Польши наконец-то достали свои деньги, которые они хранят «под матрасом» и отнесли их в банки. Призываю всех сделать это еще раз», — заявил министр.

Косьцинский пояснил свою позицию тем фактом, что «наличные сбережения не приносят никакой пользы польской экономике». «Сбережения — это издержки. А вот когда они попадут в банковскую систему, они будут задействованы в экономике и существенно ей помогут в это непростое кризисное время», — подчеркнул он.

Во время первой волны пандемии в июне 2020 года частные сбережения жителей Польши достигли рекордной суммы в 1,65 трлн злотых. Причем, резко возрос объем наличных сбережений и сократились банковские сбережения. По мнению экспертов, к этому привели низкие процентные ставки, которые сделали вклады в банках больше не привлекательными для граждан. В результате с начала пандемии общий объем банковских вкладов в Польше сократился на 53 млрд злотых.