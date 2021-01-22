Москва, , 10:45 — REGNUM Федеральная служба исполнения наказаний объявила тендер на обязательное государственное страхование здоровья и жизни сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. На эти цели планируется потратить свыше 1,3 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Победителя открытого конкурса определят после 26 февраля 2021 года. Максимальная цена контракта — 1 318 467 800 рублей.

В проекте контракта уточняется, что страховать будут жизнь и здоровье работников на период до 31 декабря 2021 года. Выгодоприобретателями по договору страхования являются застрахованные лица, а в случае гибели такого лица его близкие родственники. Размер выплаты зависит от тяжести травмы. Если застрахованный сотрудник погибнет в период прохождения службы либо до истечения одного года после увольнения со службы вследствие увечья или заболевания, полученных в период прохождения службы, то размер страховой суммы составит 2 752 451 рубль 64 копейки. Если же в этот период сотрудник получит инвалидность, то выплаты варьируются следующим образом: первая группа — 2 064 338 рублей 74 копейки, вторая группа — 1 376 225 рублей 82 копейки, третья группа — 688 112 рублей 92 копейки.

Финансирование закупки осуществляется за счёт средств федерального бюджета. Всего планируется застраховать 216 050 сотрудников, из которых действующие — 200 550 человек, а 15 500 — это граждане, со дня увольнения со службы которых прошло не более одного года.