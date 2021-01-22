Берлин, 22 января 2021, 04:50 — REGNUM Курс в зону проведения работ по достройке газопровода «Северный поток — 2» 21 января взяла российская трубоукладочная баржа «Фортуна». Об этом сообщается на портале MarineTraffic.
Судно вышло из порта Росток в Германии. В пункт назначения «Фортуна» прибудет 23 января 17:00 по местному времени (19:00 мск).
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января из Ростока в порт немецкий порт Висмар выплыло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое также должно заниматься достройкой «Северного потока — 2».
Читайте ранее в этом сюжете: Трубоукладчик «Академик Черский» взял курс на германский порт Висмар