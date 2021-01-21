Москва, , 15:36 — REGNUM Меры ценового администрирования могут лишь ухудшить экономическую ситуацию в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что Минсельхоз РФ направил в регионы рекомендацию о проведении переговоров с производителями продуктов питания, дабы не допустить их скачкообразного подорожания.

«Новости от Минсельхоза звучат как вести с продуктовых фронтов в ожидании ценового перемирия. Термин «переговоры» подразумевает обмен мнениями и условиями. Интересно, какие полномочия регионалам в этих переговорах делегировал Минсельхоз? Если по аналогии с федеральными требованиями, то рост не более чем на 10% в месяц выглядит жутковато. Возможно, от подобных действий предостерегал премьер-министр, когда просил «не перегибать административную палку» на местах, но административный маховик, набравший обороты, остановить уже невозможно, — сказал Ордов. — Проблемы импортозамещения и продуктовой безопасности не могут решаться одновременно с произвольным ограничением цен. Это задача также не может решаться волюнтаристской периодической сменой приоритетов».

Аналог ожидаемого результата, как полагает Ордов, можно наблюдать с ценами на бензин, которые в РФ тоже систематически сдерживают и ограничивают, но «итог остается предсказуем — рост цен в период повышенного спроса».

«Именно падение доходов вызвало повышенную чувствительность в обществе к динамике цен на товары первой необходимости, — сказал Ордов. — Поэтому мерами ценового администрирования можно лишь ухудшить экономическую ситуацию, что требует разработки правительством РФ мер прямой поддержки, хоть финансовой, хоть в натуральном виде, людей, особенно остро в этом нуждающихся».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рекомендации Минсельхоза РФ критически оценил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

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