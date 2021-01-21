Москва, , 11:02 — REGNUM Центральному банку РФ следовало бы заранее озаботиться критериями, которые относили бы инвесторов к разряду квалифицированных или неквалифицированных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил доцент Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян.

«ЦБ РФ должен и обязан различать уровень профессионализма инвесторов, выдавая, например, специальные разрешения инвесторам, которые по методологии ЦБ РФ соответствуют критериям квалифицированного инвестора, — сказал он. — Так, в США Агентство по регулированию деятельности на финансовых рынках (FINRA) выдает лицензии для осуществления операций со сложными инвестиционными продуктами. При этом данная сфера регулируется целым рядом законов, которые затрагивают эмитентов, брокеров, инвесторов, консультантов по инвестициям, а также корпоративное управление и корпоративную ответственность в сфере ценных бумаг».

Кроме того, как пояснил экономист, в соответствии с имеющимися полномочиями FINRA обеспечивает защиту прав инвесторов и надлежащее функционирование рынка ценных бумаг.

«Так, например, в мае 2020 года FINRA оштрафовало инвестиционную компанию в США на 1,75 млн долларов за предоставление неточной информации клиентам в части затрат по инвестиционному рефинансированию (обмен старых облигаций на новые), а также на 1,9 млн долларов в качестве возмещения убытков вместе с начисленными процентами в пользу 1,7 тыс. клиентов в связи с введением их в заблуждение по срокам инвестиционного рефинансирования», — рассказал эксперт.

Вместе с тем, по его словам, Центральному банку следовало бы заранее озаботиться критериями, которые относили бы инвесторов к разряду квалифицированных или неквалифицированных.

«Ведь уже давно было видно, что процентные ставки по банковским депозитам неуклонно снижаются, приближаясь к темпам инфляции, и что в случае дальнейшего снижения ключевой ставки вкладчики могут переместиться со своими накоплениями из банковской сферы в сферу, в которой обеспечивается надлежащая доходность их вложений, то есть на рынок ценных бумаг», — подытожил Джигатян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Джигатян заявил, что беспокойство Центрального банка РФ по поводу того, что на российский финансовый рынок выходит много неквалифицированных инвесторов, выглядит обоснованно.

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