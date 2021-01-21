Москва, , 10:47 — REGNUM Беспокойство Центрального банка РФ по поводу того, что на российский финансовый рынок выходит много неквалифицированных инвесторов выглядит обоснованно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил доцент Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян.

«Высокая волатильность российского финансового рынка предполагает высокую волатильность ценных бумаг; при этом волатильность ценных бумаг, не имеющих фундаментальных характеристик надежности (раскрытие информации, опыт на рынке, методика определения стоимости и премии за риск), возрастает в экспоненциальном размере, — сказал он. — В сегменте же неквалифицированного инвестирования данные риски обостряются из-за того, что у инвесторов нет понимания особенностей инвестиционного процесса и опыта инвестирования».

Как подчеркнул Джигатян, несмотря на усилия ЦБ, уровень финансовой грамотности населения остается на невысоком уровне и поскольку инвесторами — физическими лицами движет в основном материальная заинтересованность, они будут игнорировать риски инвестиций, как в 1990-е гг. игнорировались риски финансовых пирамид.

«А это может негативно сказаться уже не на отдельных эмитентах ценных бумаг, а на всем финансовом секторе, — полагает экономист. — Невозврат средств будет ассоциироваться с неспособностью ЦБ РФ по защите инвестиций и его неэффективным надзором. Одновременно под сомнение будет поставлена эффективность регулирования и в других сегментах финансового сектора, включая банковский, а это уже может вызвать полномасштабный системный кризис».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что в России на фондовый рынок приходит очень много людей совершенно к нему не подготовленных.

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