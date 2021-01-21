Нью-Йорк, США, , 01:40 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 20 января показали рекордный рост на фоне инаугурации президента США Джо Байдена.

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Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 271,31 пункта (0,88%), до уровня 31 201,83 пункта. S&P 500 прибавил 55,30 пункта (1,46%), поднявшись до уровня 3854,21 пункта. Nasdaq к завершению дня подрос ещё больше — на 268,97 пункта (2,04%), поднявшись до уровня 13 466,15 пункта.

Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI к концу дня понизилась на $0,22 (0,41%), до уровня $53,09 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, курс рубля не отреагировал на инаугурацию нового президента США Джо Байдена и продолжил укрепляться по отношению к американскому доллару в ходе вечерних торгов на Московской бирже.

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