Астрахань, , 07:20 — REGNUM Арбитраж Астраханской области сегодня, 20 января 2021 года, планирует начать рассмотрение иска крупного производителя соли — оренбургской компании «Руссоль» к ФГБУ «Государственный природный заповедник «Богдинско-Баскунчакский» и управлению Росимущества в Астраханской области. На кону — судьба ряда плотин в заповеднике, которые истец считает «самовольными постройками», передаёт ИА REGNUM.

Известно, что 14 января 2021 года ООО «Руссоль» подала дополнительные материалы по делу, а 19 января — заповедник направил в суд отзыв на иск. «Руссоль» будет участвовать в заседании в режиме видеоконференц-связи.

Напомним, иск «о признании самовольными постройками» плотин и об обязании ответчиков за свой счёт снести их был подан в конце ноября 2020 года.

Истец, которым владеет кипрская фирма RUSSALT LIMITED, заявил, что плотины нарушают естественный водный баланс, а уровень воды в озере Баскунчак опускается ниже средних многолетних значений на 60−70 см.

В соцсетях в защиту реки Горькая, которую в случае удовлетворения иска первой затронет данный вопрос, был организован флешмоб. Сотрудники заповедника не согласны с заявленным иском и пытаются доказать, что плотины построены давно и не является самостроем. Для этого планировалось поднять ряд архивных документов, так как постройки относят к периоду 1930-х годов.