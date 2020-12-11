11 декабря 2020 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 06:16 — REGNUM Заповедник «Богдинско-Баскунчакский» и озеро Баскунчак попали в центр скандала. Компания «Руссоль», которой владеет кипрский офшор, через суд потребовала снести плотины в государственном природном заповеднике, назвав их «самовольными постройками». ИА REGNUM выяснило детали конфликта.

Богдинско-Баскунчакский Заповедник bogdozap.ru

Иск в суд: позиция сторон

Компания из Оренбургской области — ООО «Руссоль», которое позиционируется как крупнейший производитель соли в России, обратилось в арбитраж Астраханской области с иском 30 ноября 2020 года. 4 декабря 2020 года судья Светлана Богатыренко приняла дело к производству, назначив первое заседание на 20 января 2021 года.

Ответчиками в деле выступают ФГБУ «Государственный природный заповедник «Богдинско-Баскунчакский» и территориальное управление Росимущества в Астраханской области. Истец требует признать самовольными постройками сооружения — плотины, расположенные «на земельном участке с кадастровым номером 30:01:060301:10», а также обязать «ответчиков за свой счёт снести указанные самовольные постройки».

По данным публичной кадастровой карты, участок с таким кадастровым номером имеет площадь 165 238 503 кв. м и кадастровую стоимость — 45 035 753 992,65 рубля.

В своём иске ООО заявляет, что «наличие плотин нарушает естественный водный баланс» и «уровень воды в оз. Баскунчак снижается и опускается ниже среднемноголетних значений уровня на 60−70 см». Истец требует удалить плотины по реке Горькая — основному притоку озера. Свои претензии компания основывает на исследовании Института озероведения РАН из Санкт-Петербурга, который выполнял исследование по заказу ООО.

Заповедник забил тревогу и запустил флешмоб под хештегом #жизньгорькойречке. В соцсетях от имени сотрудников заповедника также была обнародована петиция, в которой сообщалось, что дамбы, сноса которых требует «Руссоль», установлены в середине 20 века работниками солепромысла.

«Река Горькая представляет собой подземный водоток, движущийся на значительной глубине по карстовым провалам и выходящий на поверхность в 3 км от озера Баскунчак», — отмечается в петиции.

Сотрудники заповедника уточняют, что «дамбы никак не влияли на процесс соледобычи», а «в результате строительства дамб возникло искусственное озеро площадью 5 гектар (площадь озера Баскунчак 110 тысяч гектар)» и «за несколько десятков лет в его окрестностях сформировался уникальный биогеоценоз, который насчитывает до 60 видов животных».

"Это место служит зоной покоя, кормёжки, отдыха на пролёте и в период гнездования различных представителей орнитофауны, в том числе редких видов, занесённых в Красную Книгу РФ. В результате сноса дамб существует угроза исчезновения этого уникального природного комплекса», — резюмируют авторы.

Представители заповедника на сегодня готовятся к суду, в ходе которого планируют доказать, что дамбы не являются самовольными объектами. Для этого придётся найти в архивах документы 1930-х годов.

Уже сейчас ситуацию вокруг Баскунчака сравнивают с шиханом Куштау в Башкирии, который бизнесмены хотели получить в разработку для добычи соды. Конфликт вокруг шихана завершился иском Генпрокуратуры о возвращении из чужого незаконного владения более 92% акций АО «Башкирская содовая компания». Содовый актив вернулся на баланс государства.

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О «Руссоли» и других её судебных спорах

ООО «Руссоль», по данным ЕГРЮЛ, учреждено в августе 2008 года. Его уставный капитал превышает 1,565 млрд рублей. Директор — Сергей Черный. Единственный владелец актива с 2011 года — «Руссоль лимитед"(«RUSSALT LIMITED»).

В 2017 году РБК со ссылкой на данные из кипрского реестра сообщало, что среди бенефициаров «Руссоли» оказались гендиректор Сергей Чёрный, оренбургские предприниматели Арам Екавян и Сергей Левин, ранее занимавшиеся нефтегазовым бизнесом, а также Сергей и Полина Захаровы. Упоминался изданием в числе бенефициаров и руководитель Роскачества Максим Протасов, но официально данная информация не подтверждалась.

И Екавян, и Левин фигурировали в качестве членов совета директоров банка «Форштадт». На сегодня Екавян — крупный акционер с долей 43%. Есть среди акционеров банка и Сергей Черный (доля — 6,8%). А Левин — конечный бенефициар акционера с долей 50% (ООО «Энергоинвест»).

Возвращаясь к «Руссоли». У компании есть доли в трёх действующих юрлицах: 99% в созданном в 2018 году оренбургском санаторном ООО «Солёные озера», совладельцем которого является Елена Чёрная, 100% в астраханском ООО «Руссоль-курорт» (в Нижнем Баскунчаке) и 99% в ликвидируемом ООО «Парк имени Персиянова» в Соль-Илецке.

Спор с заповедником далеко не первый крупный конфликт «Руссоли». В 2011 году Роснедра отказывались переоформить лицензию на пользование недрами Илецкого месторождения каменной соли. Госведомство ссылалось на невозможность переоформления лицензии, выданной ОАО «Илецксоль» на ООО «Илецксоль», а впоследствии на ООО «Руссоль», поскольку правопреемник ОАО «Илецксоль» был ликвидирован до перевода лицензии на него. Через суд отказ в переформлении лицензии был обжалован.

На сегодня в апелляционной инстанции также разбирается спор, в основе которого лежит передаточный акт от 31 марта 2018 года, подписанный ООО «Соль-Илецк-Курорт» и активом «Руссоли» — ООО «Соленые озера». Ирек Абдуршин потребовал признать акт, по которому были переданы активы на сумму 822 458 559,24 рубля, недействительным. Первая инстанция требование отклонила. На 20 января 2021 года назначено рассмотрение апелляционной жалобы.