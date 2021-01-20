Москва, , 03:47 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил крупный иск с претензиями к подконтрольному государству АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Истцом в деле, которое пока не принято к производству, выступает ПАО «Сбербанк России», передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от банка, где у государства в лице Минфина РФ на сентябрь 2020 года было 50% плюс одна голосующая акция, поступило в суд 18 января 2021 года. Третьим лицом в спор приглашено ООО «Стройресурс» из Москвы. Сумма исковых требований — 28 307 991,03 рубля.

13 января 2021 года судья Дьяконова уже возвращала аналогичный иск банка к корпорации, так как на документах отсутствовала подпись представителя. Помимо этого, на 4 февраля 2021 года назначено заседание с участием всё тех же трёх юрлиц. Речь идёт «о взыскании задолженности в размере 17 760 035,78 рубля».

Напомним, корпорация-ответчик учреждена в качестве института развития малого и среднего бизнеса для координации оказания поддержки, в том числе и от государства. На февраль 2020 года в АО долей свыше 71% владела РФ в лице Росимущества, ещё 28% было у госкорпорации «ВЭБ.РФ».