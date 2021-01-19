Москва, , 16:50 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором за 2020 год составил $47,8 млрд, увеличившись боле чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводит 19 января пресс-служба Банка России.

«Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам 2020 года сложилось в размере $47,8 млрд против $22,1 млрд годом ранее», — говорится в сообщении.

В комментарии регулятора отмечается, что в отличие от ситуации 2019 года, когда существенную роль в динамике показателя сыграли операции по наращиванию иностранных активов, в минувшем году основной формой чистого кредитования остального мира частным сектором стало сокращение внешних обязательств, сформированное в близкой пропорции банками и прочими секторами.