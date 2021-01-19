Москва, , 14:36 — REGNUM В банковском секторе России наблюдается структурный дефицит ликвидности — у банков уже нет избыточных денег, и они не готовы разбрасываться кредитами, особенно в условиях снижения процентных ставок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что в России банки в 2020 году одобрили минимальное за последние три года количество кредитов для граждан.

«Сокращение депозитной базы в некоторые кризисные месяцы заставило банки жестче подходить к требованиям по кредитам физическим лицам, — сказал Ордов. — Масла в огонь также подлили депутаты, которые выступили с инициативой обязать банки обосновывать отказ от выдачи потребительских кредитов. Вполне возможно, что это вынудило банки уже сейчас ужесточить требования, дабы в случае принятия подобного закона адаптировать свою риск-модель под возможную вынужденную публичность».

Как пояснил Ордов, достаточное количество обращений граждан связано с перекредитованием, но банки неохотно идут на подобные пересмотры.

«В период кризиса ЦБ РФ вводил меры поддержки банков, связанные облегчением требований по рискованным кредитам, а теперь эти меры сворачиваются, что приводит банки к необходимости сокращения рисков в секторе потребительского кредитования», — считает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российская банковская система стала чаще отказывать гражданам РФ в кредитах, так как в 2020 году резко выросли риски их невозврата.

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