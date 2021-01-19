Минск, , 10:32 — REGNUM В 2020 году белорусские автодилеры реализовали 52 768 машин — на 18,2% меньше, чем в 2019 году. Об этом говорится в отчёте Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

Самой продаваемой маркой в Белоруссии стала Lada. Машины этой компании за год купили 10 342 белорусских автолюбителя, что на 36% меньше, чем в предшествующем году.

На втором месте разместились машины китайского автопроизводителя Geely с результатом 9200 проданных авто. Здесь падение продаж составило 33%. Тройку замыкает бренд Renault (6892 ед.; —42%).

Далее в марочном рейтинге идут машины немецкой компании Volkswagen (5538 ед.; —30%) и южнокорейского автопроизводителя KIA (3742 ед.; —7%).

Напомним, в прошлом году на мировом рынке была продана 77 661 тыс. новых легковых и лёгких коммерческих авто. Это на 14% меньше, в 2019 году.

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