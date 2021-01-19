Каир, , 09:06 — REGNUM Государственная египетская авиакомпания EgyptAir возобновила ресы из Каира в Катар. Об этом 19 января сообщает BBC Africa.

По информации журналистов, решение было принято после соглашения, которое положило конец давнему конфликту между странами.

Более трех лет назад Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты разорвали дипломатические связи с Катаром. Они обвинили Катар в отношениях с Ираном и поддержке радикальных исламистских группировок.

Конфликт был прекращен соглашением на саммите в начале этого месяца, и теперь путешествия, торговля и дипломатические связи между странами восстанавливаются.

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