Понтуаз, 18 января 2021, 20:56 — REGNUM Французское Агентство по повышению привлекательности столичного региона Иль-де-Франс Choose Paris Region сообщило о начале первого во Франции тестирования воздушных такси, которое пройдет в аэропорту города Понтуаз, передает Le Figaro.
Как уточняют журналисты, участие в тестах примут около 30 компаний, среди которых — французская Ascendance Flight Technologies, китайская Ehang, сингапурская H3 Dynamics, британская Vertical Aerospace и другие.
Первой станет немецкая фирма E-volo, разработавшая воздушное такси Volocopter.