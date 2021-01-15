Москва, , 18:43 — REGNUM Вступление страны в ЕАЭС позволит Ташкенту получить доступ к общему рынку союза и прежде всего рынку труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил младший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев.

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»Интерес Узбекистана у ЕАЭС легко объясним. Вступление страны в ЕАЭС позволит Ташкенту получить доступ к общему рынку союза и прежде всего рынку труда. В результате трудовые мигранты из Узбекистана в упрощенном режиме смогут работать на территории ЕАЭС, главным образом в России. По различным оценкам, денежные переводы из государств — членов союза в Узбекистан увеличат ВВП страны на 2−2,5%, — сказал Королев. — Кроме того, либерализация торговли внутри объединения поможет увеличить экспорт товаров из Узбекистана в страны ЕАЭС, например текстильных изделий, удобрений, овощей и фруктов, в особенности в Россию, которая является главным экспортным назначением Узбекистана».

Кроме того, как подчеркнул эксперт, присоединение Узбекистана к ЕАЭС имеет важное стратегическое и имиджевое значение.

«Это возможность для Узбекистана, не будучи членом ВТО, участвовать в переговорах и заключать преференциальные торгово-экономические соглашения с более крупными партнерами, реализовывать совместные инвестиционные проекты с третьими странами в рамках ЕАЭС», — подытожил Королев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, заместитель председатель правительства России Алексей Оверчук, выступая на Гайдаровском форуме, заявил, что страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) помогут Узбекистану при вступлении в союз.

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