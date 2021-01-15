Москва, 15 января 2021, 16:52 — REGNUM Объём международных резервов по состоянию на 1 января 2021 года составил $595,774 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
На 1 декабря международные резервы страны составляли $582,676 млрд. Таким образом, за месяц показатель вырос на $13,098 млрд, или на 2,25%.
Согласно данным ЦБ, на начало года в общей структуре резервов иностранная валюта составляла $444,49 млрд, специальные права заимствования — $7 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,53 млрд, монетарное золото — $138,75 млрд.