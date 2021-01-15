Москва, , 16:37 — REGNUM Государственное вмешательство в экономику РФ необходимо, но оно должно быть разумным и не превращаться в одностороннюю диктатуру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил заместитель председателя Партии Роста, собственник торговой марки «Млесна» Сергей Демин. Так он прокомментировал высказывание профессора экономики Гарвардского университета Кеннета Рогоффа на Гайдаровском форуме, констатировавшего, что на фоне пандемии коронавируса в общественном мнении в мире сложился консенсус о необходимости активного вмешательства государства в экономику.

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«Я согласен с господином Рогоффом, — сказал Демин. — Такой консенсус необходим в принципе, потому что экономика в отрыве государства и наоборот не может существовать. Другой момент, что границы вмешательства все же должны быть разумными. Вмешательство возможно при полном понимании экономических процессов и выстраивании эффективного взаимодействия, а не в форме односторонней диктатуры со стороны государства».

По словам Демина, во время пандемии власти РФ сделали много, и «эффект мы однозначно получили».

«Насколько он достаточный, покажет время, когда пандемия отступит, и мы сможем здраво оценить все последствия, — сказал Демин. — Я повторюсь, что важно именно качество вмешательства властей в экономические процессы. Правительства должны не слепо умножать нормативную базу, а брать за её основу реальные процессы, происходящие как в обществе, как и на предприятиях страны всех уровней: от частного магазинчика до производственного гиганта».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Рогоффа, в настоящее время уже не стоит вопрос, нужно ли вмешательство государства в экономику или нет, так как все согласны с тем, что нужно.

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