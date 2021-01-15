Москва, , 16:21 — REGNUM В России государство стало самой экономикой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста», учредитель ООО «Центр профессионального образования «Развитие» Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал высказывание главного экономиста группы Всемирного банка Кармен Рейнхарт, которая сказала, что тенденция на рост государственного вмешательства в экономику будет сохраняться во всём мире.

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Как полагает Мурзаев, прежде всего надо разобраться, что понимается под термином «вмешательство».

"Административное воздействие на экономические законы? Регулирование механизмов функционирования национальной экономики? Формирование системы государственно-частного партнерства? Одну и ту же проблему можно решать различными видами вмешательства, — объяснил эксперт. — Можно дотировать производителей продуктов питания, чтобы они не повышали цены при плохой конъюнктуре, можно оказывать адресную помощь малоимущим или ввести талоны на продукты для них же. А можно дать команду: «Цены, стой! Раз! Два!». И сделать гордый вид, что проблема решена».

Следующий важный вопрос, на который указал Мурзаев, что такое государство.

«Государство — это набор разных структур, в которых работают обыкновенные люди. Потому возникает вопрос: кто именно и в чьих интересах принимает те или иные решения по вмешательству в экономику? — поинтересовался он. — Если им движет понимание общенациональных интересов, социальная ответственность и искренне желание улучшить жизнь народа, то вмешательство в экономику будет целесообразным и ограниченным. Если же акторы, принимающие решения о вмешательстве в экономику и их реализующие, действуют в узких клановых интересах отдельных группировок, тогда государственное вмешательство в экономику будет длиться бесконечно».

Поэтому, как полагает эксперт, вопрос должен стоять не о вмешательстве государства в экономику, а о том, в каких целях оно производится.

«Важно, что будет происходить с экономикой в итоге. Ибо без вмешательства государства экономика тоже не сможет нормально существовать и работать в интересах большинства населения, — сказал Мурзаев. — Что касается России, то как может государство вмешиваться или не вмешиваться в экономику при том уровне огосударствления промышленности и финансов, которые сложились в нашей стране сейчас? По сути, наше государство и есть экономика. Поэтому у нас в стране не государство вмешивается в экономику, а предприниматели, пытаясь как-то повлиять на принимаемые решения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, как заявила Рейнхарт, выступая на Гайдаровском форуме, развитые страны сталкиваются с последовательными периодами более активного государственного вмешательства и периодами приватизации и дерегулирования.

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