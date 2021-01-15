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В пятницу, 15 января в рамках Гайдаровского форума «Россия и мир после пандемии» на сессии «Новая реальность человеческого капитала» генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров заявил о запуске трека развития, первыми участниками которого станут конкурсанты «Лидеров России» первого, второго и третьего сезонов проекта.

«Мне кажется, главный тренд, который есть сейчас в образовании, — это переход от обучения людей к обучению отдельного человека, персонализация образования. Чтобы поработать в этом направлении, мы запускаем новый трек развития в конкурсе «Лидеры России»: у всех жителей страны появится возможность оценить себя, свои компетенции, сравнить результаты с успешными участниками конкурса «Лидеры России». Трек нужен не для того, чтобы выиграть в конкурсе, а чтобы выстроить свою траекторию развития и получить советы по совершенствованию компетенций. Если этот пилот окажется успешным, мы будем распространять его на другие проекты платформы», — сообщил руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров на Гайдаровском форуме 2021. Он уточнил, что участникам трека развития будут предлагаться различные образовательные программы, которые создаются как на базе Мастерской управления «Сенеж», так и в президентской академии, а также партнерами платформы.

Кроме того, Алексей Комиссаров в рамках сессии «Новая реальность человеческого капитала"рассказал, что в глобальном рейтинге конкурентоспособности талантов (The Global Talent Competitiveness Index), который представили бизнес-школа INSEAD, The Adecco Group и компания Google в конце 2020 года, за последние три года Российская Федерация выросла на 8 пунктов (с 56 до 48 места).

«В критерии, который характеризует создание и доступность социальных лифтов, Россия поднялись на 20 пунктов — со 106 на 86. Считаю, что это продвижение связано с тем, что Президент РФ в 2017 году поставил задачу создания социальных лифтов, задачу сделать так, чтобы любой человек в нашей стране мог реализовать свой талант, свои способности. Это касается и школ, и таких специальных проектов, как «Сириус», это касается кадрового резерва и специальной программы, которую реализует Высшая школа государственного управления РАНХиГС, это касается проектов платформы «Россия — страна возможностей». У меня нет никаких сомнений, что наша страна богата талантами. Чем больше будет возможностей эти таланты найти, дать им продвинуться, тем сильнее и успешнее будет наша страна», — добавил Алексей Комиссаров.