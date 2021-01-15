Москва, , 16:14 — REGNUM В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ проходит очередной Гайдаровский форум «Россия и мир после пандемии».

Одна из дискуссий первого дня форума была посвящена теме «Кадры для регионов: как и чему учить в эпоху изменений». В экспертном диалоге приняли участие президент, сооснователь компании Ward Howell Сергей Воробьев, временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Здунов, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, губернатор города Севастополя Михаил Развозжаев (в онлайн-формате). Модератором дискуссии выступил проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Начиная разговор, Алексей Комиссаров отметил, что «мир очень сильно меняется, предъявляет всё новые требования к работникам, компаниям, к условиям труда, появляется много новых задач в области образования». И сегодня важно понять, какие кадры нужны для регионов, как и чему учить управленцев различных уровней.

Модератор поинтересовался у Михаила Развозжаева, какие проблемы губернатор Севастополя видит сейчас в вопросе подготовки кадров в различных сферах, как на это влияет сложившаяся ситуация?

«Первоочередная вещь — это скорость принятия решений в меняющихся условиях. В 2020 году невозможно было действовать по шаблонам, по схемам, правилам. Решения приходилось принимать максимально оперативно, менять, подстраивать, брать на себя ответственность. Это требовалось каждый день от каждой ступени государственного управления. Необходимо четкое выполнение поставленных задач, но на каждом уровне при этом должна быть инициатива, которая привносит качество управленческим процессам», — считает Михаил Развозжаев.

Губернатор Севастополя рассказал, что на территории одним из перспективных направлений развития сельского хозяйство определены виноделие, поэтому и программа местного вуза ориентирована на подготовку таких кадров. В Севастополе по заказу правительства готовят энологов и других специалистов, связанных с виноделием. Это новые, специально открытые специальности.

«Мы не берем людей, чтобы потом их переучивать, а сами формируем в высшей школе заказ на подготовку кадров», — подчеркнул Михаил Развозжаев.

Спикер добавил, что совместно с РАНХиГС в 2020 году были успешно реализованы две кадровые программы — «Управленческие команды Севастополя» и «Команда Севастополя».

Продолжая дискуссию, Алексей Комиссаров попросил Артема Здунова рассказать о ключевых подходах формирования надежной, профессиональной команды.

По мнению врио главы Республики Мордовия, «вопрос команды — это вопрос доверия к людям. Кто-то быстро входит в команду, кто-то целенаправленно занимается командообразованием, а где-то это происходит случайно. Все зависит от ситуации».

«Действительно, сейчас сама внешняя среда заставляет нас работать намного быстрее, соответственно, и проектные команды должны формироваться быстрее, чтобы оперативно решать поставленные задачи. Сложности, безусловно, есть. Первая сложность — это те центробежные силы, которые формируются вокруг Москвы, Санкт-Петербурга, других крупных городов, они оттягивают часть высококлассных специалистов к себе, и это нормальный и объективный процесс, так было всегда. Мне всегда очень нравились программы РАНХиГС, когда перемешивались специалисты федерального, регионального, муниципального уровней и предприниматели региона. Там формируются команды и проекты. Это правильный, комплексный подход», — отметил Артем Здунов.

Спикер также считает, что формирование команды государственного уровня должно быть не ниже, чем подготовка команд в бизнесе. Тогда это действительно будет управление, взаимодействие и сотрудничество высшего класса.

Алексей Комиссаров уточнил у эксперта, кого он предпочитает брать к себе в команду: людей с опытом госслужбы или людей из бизнеса?

«Выгодно брать опытных людей, где бы они не работали. По личному опыту скажу, что очень легко и быстро ориентируются в ситуации люди с техническим образованием. Если человек любой профессии глубоко разбирается во всех деталях, он и с управлением разберется. И управление здесь нужно рассматривать не как науку, а как искусство. Главное в команде — это доверие и скорость принятия решений, как уже говорили коллеги», — добавил Артем Здунов.

Учить или искать готовых людей, которые быстро умеют принимать решения? Такой вопрос задал Алексей Комиссаров Сергею Воробьеву, имеющему большой опыт подготовки региональных команд.

Воробьев рассказал об опыте работы с региональными командами на программе РАНХиГС «Управленческое мастерство», которую он курирует как научный руководитель. «Мы наблюдаем эволюцию понимания команды. Если раньше собирали стабильную команду, то сегодня этого уже недостаточно. Нужно учить сыгрываться всех со всеми, на лету — это и есть Тиминг — мастерство командного взаимодействия, для быстрого решения сложных задач», — сказал он. По мнению Воробьева, сегодня выиграет тот, кто умеет быстрее всех научаться.

Сергей Воробьев также отметил, что коронавирус обнажил социальный лифт, сделав его более открытым: «Те, кто умеют работать — идут наверх, кто не умеет — вниз».

У Андрея Назарова модератор дискуссии Алексей Комиссаров поинтересовался, кого он предпочитает брать в команду: людей опытных и постарше или молодых ребят?

«Если человека готовить долго, консервативно, чтобы он стал зрелым и опытным управленцем, то за эти годы пропадает его креативность, инициативность, всё то, что быстро приводит к хорошему результату. Потому что он понимает, за какие флажки не нужно заходить, какая инициатива наказуема и т.д. Молодые же ребята, которые быстро доходят до руководящих должностей, сохраняют креативность. Идеальная команда — это симбиоз и тех, и других», — отметил Андрей Назаров.

Алексей Комиссаров отметил, что молодые учатся быстрее. «В госуправлении сегодня действительно есть тренд на омоложение состава. Молодые хотя и совершают больше ошибок, однако смотрят на процессы более прогрессивно, приходят с новыми взглядами и идеями. Те, у кого опыта больше, ошибок совершают меньше, но не всегда готовы к экспериментам», — подчеркнул он.

Завершая дискуссию, Алексей Комиссаров задал участникам встречи блиц-вопрос: анализируя прошедший год, чему бы вы поучились сами, чего не хватает? Ответы спикеров были следующими: инцидент-менеджмент, быстрое реагирование и обратная связь на все запросы людей; умение щадить себя и своих людей, правильно распределять силы; в любом деле, проекте проходить самому весь процесс от и до; организационное экспериментирование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гайдаровский форум проводится в России с 2010 года. Традиционно в нем принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, ведущие российские и иностранные эксперты.